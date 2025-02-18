Игроки жалуются на блокировки аккаунтов Steam

Пользователи Steam стали сообщать о блокировке своих аккаунтов в Steam после того, как ставили положительные оценки гайдам в Dota 2 от контентмейкера TorteDeLini.

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Игроки в «Доту» получают письма от Valve, что этот контент нарушает правила сообщества — поэтому за лайки к этим руководствам аккаунты попадают под ограничения или блокировку.

На платформе Reddit предположили, что это происходит из-за ссылок на сторонние сайты в гайдах TorteDeLini: вероятно, Steam считает их вредоносными. После общения с представителями техподдержки ситуацию удаётся исправить, и учётные записи восстанавливают. Сам автор гайдов пока не комментировал ситуацию.