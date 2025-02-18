В Kingdom Come 2 нашли отсылку на Джонни Сильверхенда

В Kingdom Come: Deliverance 2 продолжают находить новые пасхалки от разработчиков. В этот раз игроки заметили NPC по имени Иоганн Сильверфист (Johann Silverfist), который явно служит отсылкой к Джонни Сильверхенду из Cyberpunk 2077.

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Johann Silverfist из Kingdom Come: Deliverance 2 Персонаж располагается в Куттенберге, и его можно встретить, выполняя побочный квест «Турнир в Куттенберге». Даже стиль бороды героев очень похож.

Джонни Сильверхенд из Cyberpunk 2077 Ранее в Kingdom Come: Deliverance 2 нашли кота в сапогах , пасхалку на легендарного игрока в Elden Ring, а также современный самолет в одной из катсцен.