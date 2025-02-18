Что будет с GTA Online после выхода GTA 6

Выход GTA 6 становится все ближе, потому многие фанаты задаются вопросом о будущем GTA 5 Online. В сети стали предполагать, что скорый релиз приведет к новой части онлайн-версии игры.

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На данный момент нет никакой информации о разработке GTA 6 Online. Тем не менее, глава Take-Two объяснил, что, теоретически, если компания и анонсирует новую часть, у них все равно не будет цели закрывать GTA 5 Online, когда она пользуется таким спросом.

По мнению Зельника, обе версии смогут сосуществовать без проблем друг для друга. В пример он привел NBA 2K Online и NBA 2K Online 2, которые продолжают получать необходимые обновления вне зависимости от дат выхода.

Таким образом, фанатам не стоит переживать о возможном закрытии серверов. Rockstar будет выпускать обновления до тех пор, пока игра остается популярной.