Counter-Strike 2 установила рекорд по популярности в Steam

За последние сутки пиковый онлайн Counter-Strike 2 достиг почти 1,75 миллиона игроков одновременно.

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С момента релиза 27 сентября 2023 года это самый высокий показатель, которого достигала игра. Желающих поиграть в CS2 становится больше с каждым месяцем. Так, в январе этого года максимальное количество игроков достигло 1,5 миллиона, а в феврале увеличилось больше чем на 200 тысяч.

Но, несмотря на новый высокий показатель, лидерство по онлайну среди шутеров Valve все еще сохраняет Counter-Strike: Global Offensive, в которую одновременно играло 1 818 773 игроков.

Такой показатель был зафиксирован в мае 2023 года. Сейчас CS2 доступна всем пользователям бесплатно.