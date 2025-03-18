Что лучше: освободить или оставить Илору в прологе Avowed?

Avowed заставит игрока принять решение, которое повлияет на участь одного из персонажей, уже в прологе, когда протагонист окажется в темнице. Портал PC Gamer рассказал, что лучше: освободить контрабандистку Илору или оставить ее в тюрьме.

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У решения по поводу судьбы Илоры есть незначительные последствия, которые игрок увидит почти сразу же. Если вы освободите ее, то она поможет вам в предстоящей (достаточно сложной) битве с боссом. Но если вы решите оставить ее в заточении, то Илора сбежит сама и, напротив, будет помогать боссу. Иными словами, ее придется убить.

Поскольку Илора не считается важным для сюжета персонажем, у этого решения нет каких-либо долгосрочных последствий. Тем не менее, ее лучше выпустить на свободу, чтобы сделать поединок против босса легче. В противном случае Илора наверняка оттянет на себя внимание вашего компаньона, а значит, вам придется справляться с боссом самому. Если она погибнет в этом бою, то с ее тела можно будет подобрать записку, в которой она прощается со своей командой.

Чтобы освободить Илору, нужно забраться в люк на потолке тюрьмы, воспользовавшись грудой коробок. После этого спуститесь в офис тюремщика, обойдя запертую дверь, заберите ключ от камер рядом с дверью и откройте темницу Илоры.

Вне зависимости от того, как вы решите поступить, пролог завершится побегом на корабле Илоры. Если она выживет, то в доках с ней можно будет дополнительно поговорить перед завершением сюжетного акта.