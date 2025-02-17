Стрим State of Play с показом игр для PlayStation поставил рекорд

13 февраля компания Sony провела State of Play — новый стрим с показом грядущих видеоигр для консоли PlayStation 5. Как сообщает издание Streams Charts, трансляция поставила рекорд среди всех презентаций компании.

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По данным аналитиков, онлайн трансляции составил 2,18 млн человек — именно столько пользователей одновременно следили за стримом на пике. Отмечается, что в эту цифру входят в том числе подсчёты на разных площадках через общую аудиторию популярных блогеров.

Кроме того, за недавней State of Play следили более 1000 каналов на YouTube и Twitch — это также лучший результат в истории ивента. Больше всего зрителей к событию привлекли популярные стримеры Asmongold, xQc, HasanAbi и Maximillian_DOOD.