Почему Avowed лучше Dragon Age: The Veilguard

Avowed получила в целом неплохие оценки критиков, но это не главный успех игры. Она во многом смогла совершить подвиг, который оказался не по силам Dragon Age: The Veilguard — игра стала более «боевиковым» спин-оффом тактической RPG-франшизы, при этом не подведя фанатов первоисточника. Портал PC Gamer рассказал, почему Avowed хороша в тех аспектах, где проваливается The Veilguard.

© Steam

На бумаге Avowed во многом похожа на The Veilguard. Обе игры принадлежат к RPG-сериям, но сделали акцент на динамичный экшен, сохранив прежний сеттинг. Они впервые в истории своих франшиз не позволили игрокам перенести важные решения из предыдущих частей. Помимо этого, Avowed разворачивается в новом уголке мира Pillars of Eternity, и из старых персонажей вернулся мало кто.

В чем разница? Разница в реализации. На протяжении 16 лет и четырех самостоятельных игр Dragon Age так и не сформировала какую-либо постоянную идентичность. Каждый следующий релиз отличался от предыдущего художественным стилем, механиками и, в случае The Veilguard, тоном. Pillars of Eternity же менялась внешне, но при этом сохраняла верность фундаментальным основам сеттинга: историчности и яркой психоделике.

Avowed также проводит более четкую черту между собой и предыдущими играми серии, не обесценивая их события так же, как это сделала The Veilguard. Отказ от импорта сюжетных решений из прошлых частей в этом плане даже помогает игре: Avowed регулярно ссылается на происшествия из Pillars of Eternity, но окутывает их дымкой мифов и тайн, чтобы сделать все варианты каноничными. Поклонников вселенной порадует неожиданная отсылка к оригинальной Pillars of Eternity — встреча с родителями компаньона из вступления к первой части, который умирает в конце обучения.

Помимо этого, в Dragon Age акцент повествования со временем целиком сместился с политики и нюансов мира на персонажей. Как результат, в The Veilguard каждый сопартиец играет роль своего рода представителя целой политической фракции. В Pillars тоже были запоминающиеся персонажи, но Obsidian всегда лучше давалось построение мира и обыгрывание различных тем. Avowed привязана как раз к ним — не к десятилетним личным сюжетам Морриган, Соласа и Инквизитора, поглотивших всю политическую интригу Dragon Age.

Позиционирование Avowed пошло бы на пользу The Veilguard. Obsidian подает игру и как продолжение, и как спин-офф Pillars of Eternity. И хотя неизвестно, увидим ли мы когда-нибудь еще одну CRPG в этом сеттинге, Avowed не исключает такую возможность. Тем временем, каждая часть Dragon Age пыталась создать новый облик франшизы, намекая на то, что становление серии в форме тактической RPG было аномалией, и сдвиг в сторону боевика всегда был частью плана.

Inquisition и The Veilguard, по сути, были т.н. «омни-играми» — гигантскими, всеобъемлющими историями о спасении мира, где игрок совершает турне по разным государствам сеттинга и видит все, что он может предложить. Иронично, но из-за этого подхода обе игры, напротив, ощущались менее масштабными, чем Origins и вторая часть. Мир стал слишком большим, чтобы спрятать в нем что-нибудь новое и неожиданное, а сюжет не позволяет игроку остановиться и как следует проникнуться настроением.

Уникальная структура сюжета Dragon Age 2 и его косвенная связь с событиями первой части делали игру более похожей на хороший спин-офф, нежели полноценное продолжение. The Veilguard потенциально не помешали бы такие же низкие ставки и более сфокусированное позиционирование. По слухам, оригинальная инкарнация игры под кодовым именем Joplin как раз была чем-то подобным… Но EA закрыла эту версию проекта, чтобы протолкнуть видение игры-сервиса в духе Anthem.