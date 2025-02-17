Логотип GameCube назвали лучшим в истории

Логотипы консолей могут быть как удачными, так и неудачными, а логотип грядущей Switch 2 и вовсе не вызывает у многих восторга. Но один логотип, который не перестают хвалить, — это логотип Nintendo GameCube. Разработанный в 2001 году вместе с консолью, он ловко образует куб, скрывая в себе буквы «G» и «C», создавая 3D-иллюзию.

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По сравнению с более современным брендингом Nintendo логотип GameCube выделяется своей «креативностью», пишет CreativeBloq. Поклонники на Reddit называют его лучшим логотипом консоли в истории, и дело не только в визуальном оформлении. Интерфейс приставки также перенял тему куба.

Фирменный звук запуска GameCube — еще одна изюминка. Плавный, похожий на ASMR, он считается фанатами «опережающим свое время» в плане звукового брендинга. Здесь даже есть скрытое пасхальное яйцо — при удержании кнопки Z звук меняется.