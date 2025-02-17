Ютубер детально сравнил Kingdom Come 2 и RDR 2

Ютубер ElAnalistaDeBits детально сравнил вышедшую недавно Kingdom Come: Deliverance 2 с одной из лучших игр от Rockstar — Red Dead Redemption 2.

© кадр из игры

В свежем ролике энтузиаст показал, как отличается графика, боевая система, физика воды, взаимодействие с окружением, охота и многие другие аспекты проектов. Они во многом похожи, но RDR2 все еще лучше в некоторых моментах.

Вот как на сравнение игр отреагировали зрители: