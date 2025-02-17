Amazon раскрыл цены неанонсированных видеокарт Radeon

На Amazon появились страницы видеокарт AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT от производителя XFX.

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Несмотря на отсутствие официального анонса, опубликованные спецификации и цены проливают свет на будущие новинки.

Самая доступная модель — XFX Swift Radeon RX 9070 OC Triple Fan Gaming — оценена в $649.99. Остальные варианты дороже:

RX 9070 XT Triple Fan Gaming — $749.99

RX 9070 XT Quicksilver Gaming — $769.99

RX 9070 XT Mercury OC Gaming — $819.99

RX 9070 OC Magnetic Air Edition с RGB — $849.99

Судя по этим ценам, AMD может установить рекомендованный ценник на RX 9070 около $599, а RX 9070 XT — $699.

Если все эти цифры подтвердятся, новинки окажутся дороже, чем предполагалось ранее, но при этом дешевле прямых конкурентов из серии NVIDIA RTX 50XX.