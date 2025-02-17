Журналист Kotaku назвал дату выхода GTA 6

Журналист издания Kotaku назвал примерную дату выхода GTA 6, основываясь на своих предположениях, связанных с официальной информацией и датами релиза других тайтлов. По его словам, ждать игру стоит 28 октября.

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Во-первых, следующая GTA по-прежнему запланирована на осень этого года. Во-вторых, журналист основывает своё предположение на дате выхода других проектов. К примеру, Borderlands 4 заявлена на 23 сентября, а значит, Take-Two, которая владеет Rockstar и Gearbox, точно не выпустит новую GTA в этом месяце.

Ещё одно рассуждение касается ноября, а вернее, того, почему GTA 6 вряд ли выйдет и в этом месяце. Обычно Activision выпускает Call of Duty именно в последний осенний месяц, поэтому Take-Two, несмотря на популярность франшизы GTA, вряд ли выпустит её новую часть рядом с крупнейшей серией шутеров.

Журналист отметил, что 28 октября — не до конца точная дата, поскольку тайтл могут выпустить и, к примеру, 20 октября или даже чуть раньше, но это якобы точно случится в октябре.

Ранее производитель компьютерных девайсов Corsair Gaming сообщил, что ПК-версия GTA 6 выйдет уже в начале 2026 года. Якобы ждать пару лет, как в случае с GTA 5, точно не придётся.