Российская игра Another Voice получила страницу в Steam

Российские разработчики из студии TheFallenMop объявили о появлении страницы в Steam их предстоящей игры Another Voice, разрабатываемой на движке Unreal Engine 5. Об этом сообщается в одноименном VK-сообществе игры.

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Another Voice представляет собой FPS-survival horror с элементами RPG и action-adventure в полуоткрытом мире. Игроки смогут принимать решения, влияющие на развитие сюжета, исследовать уникальные локации и взаимодействовать с разнообразными персонажами, раскрывая тайны игрового мира.

По сюжету, мир столкнулся с катастрофой, приведшей к возникновению странных явлений. Игрокам предстоит взять на себя роль одного из Барахольщиков — людей, исследующих аномальную зону в поисках ценных предметов.

Дата выхода игры пока не раскрывается, но проект уже можно добавить в список желаемого в Steam.

Судя по опубликованным скриншотам, трейлеру и концепт-артам, разработчики черпают вдохновение из таких культовых игр, как S.T.A.L.K.E.R и других постапокалиптических проектов в постсоветском пространстве.

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