Как исправить ошибку 524 в Roblox

Что означает и что делать.

© Чемпионат.com

«У вас нет разрешения для присоединения к этому опыту» в Roblox — это одна из проблем, которая может возникнуть при попытке пользователя присоединиться к игре. Она не связана с качеством соединения и возникает при отсутствии разрешения на доступ к серверу. В этом гайде мы расскажем всю полезную информацию об ошибке 524 в «Роблокс» и поможем её исправить.

Причина появления ошибки

Текст ошибки 524 — «You do not have permission to join this experience (Error Code: 524)». («У вас нет разрешения для присоединения к этому опыту»). Это означает, что у игрока отсутствует разрешение на подключение к приватному серверу. Эта проблема не связана с отсутствием обновлений Roblox, качеством соединения и прочими нюансами, а исправить её можно в настройках приложения всего лишь за несколько кликов.

Как исправить ошибку

Для исправления ошибки воспользуйтесь нашей пошаговой инструкцией:

Щёлкните на шестерёнку в правом верхнем углу, чтобы открыть выпадающий список. Используйте кнопку «Settings» («Настройки»), чтобы перейти в настройки «Роблокс». Откройте раздел «Privacy» («Приватность»). Пролистайте страницу вниз до раздела «Other Settings» («Другие настройки»). В пункте «Who can invite me to private servers» («Кто может приглашать меня на приватные серверы») поменяйте настройку на «Everyone» («Все»). Попробуйте подключиться к приватному серверу.

После изменения указанной настройки игрок получит разрешение на подключение к серверам любых пользователей, даже если они не находятся в списке друзей.