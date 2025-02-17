В США ведомство отклонило 22 из 23 патентов Nintendo

Ресурс GBATemp, специализирующийся на игровой индустрии, сообщил, что для японской Nintendo наступили не лучшие времена. С сентября 2024 года компания судится с другим японским разработчиком игр, студией PocketPair. Но теперь ситуация разворачивается не в пользу Nintendo.

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GBATemp всё это время следил за судебным процессом, в котором участвует Nintendo, и сообщил о последних событиях. Nintendo подала 23 патента Ведомству по патентам и товарным знакам США (USPTO), но только один из них был одобрен, а остальные 22 отклонены.

Чтобы получить одобрение для одного патента, Nintendo должна отказаться от остальных 22. Это связано с судебным процессом против продукта PocketPair, игры Palworld. Nintendo планирует распространить свои патентные претензии за рубежом, чтобы собрать больше заявок.

И если Nintendo сможет подтвердить нарушение патентов, то сможет вести судебные действия против конкурирующей студии, которую считает нарушителем своих патентов и авторских прав, в других странах. Однако на данный момент не установлено, нарушила ли PocketPair патенты Nintendo, и с этим может быть связано отклонение патентов последней.