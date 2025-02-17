У авторов Marvel Rivals пока нет планов на режим «против ботов»

Продюсер сетевого экшена Marvel Rivals Вайконг Ву пообщался с журналистами издания IGN. В ходе разговора разработчик заявил, что у команды пока нет планов на добавление режима «против ботов» в тайтл.

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По словам продюсера, коллектив экспериментирует с игровыми режимами, поэтому не исключает его появление в ближайшем будущем.

Е с т ь л ю д и , к о т о р ы е х о т е л и б ы у в и д е т ь P v E , о д н а к о н а м н у ж н о н а й т и т а к о й п о д х о д , ч т о б ы т а к о й р е ж и м н е б ы л с л и ш к о м х а р д к о р н ы м , и н а ч е о н б у д е т в ы б и в а т ь с я и з т о г о , к а к о й о п ы т и г р а п р е д о с т а в л я е т с е й ч а с .

Marvel Rivals вышла 7 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series, мгновенно став хитом. Сетевой шутер стабильно входит в топ Steam по пиковому онлайну игроков.