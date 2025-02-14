MacRumors: в Instagram появилось видео с гиперреалистичным макетом iPhone 17 Air

Появилось видео с гиперреалистичным макетом iPhone 17 Air, предоставляющим лучшее представление о будущем тонком устройстве Apple. Ранее утечки ограничивались размытыми снимками с заводов, однако концепт от WEIS Studio, как пишет MacRumors, предлагает четкое представление о дизайне новинки. Макет вдохновлен утечками, согласно которым устройство будет иметь супертонкий профиль толщиной 5,5 мм. Для сравнения: толщина iPhone 16 Pro составляет 8,25 мм, а 11-дюймового iPad Pro M4 – 5,3 мм. Впрочем, iPhone 17 Air получит выступающий блок камеры, что сделает фактическую толщину устройства значительно больше 5,5 мм. По слухам, iPhone 17 Air будет оснащен дисплеем с диагональю 6,6 дюйма, что делает его больше iPhone 17, но меньше iPhone 17 Pro Max. Предполагается, что устройство получит одинарную основную камеру, которая расположится на платформе в виде горизонтальной полоски. Кроме того, iPhone 17 Air может получить дисплей ProMotion с частотой 120 Гц, фирменный 5G-модем Apple, чип A19, Wi-Fi 7 и более прочный материал дисплея, устойчивый к повреждениям и царапинам. Информация о батарее iPhone 17 Air пока отсутствует, но из-за ограниченного пространства в корпусе Apple может пойти на компромиссное решение. Ожидается, что устройство будет более доступным по цене, чем iPhone 17 Pro, который стартует с отметки $999.