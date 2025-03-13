Что лучше: согласиться на сделку или отказаться от силы в Avowed?

Одно из первых важных решений в Avowed игроку предстоит принять достаточно скоро после начала игры, когда к протагонисту явится неизвестная бесплотная сущность и без объяснений поставит его перед ультиматумом. Портал PC Gamer объяснил, на что влияет решение игрока и какие награды можно получить.

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Некий голос предложит игроку способность «исцелять и исцеляться», но взамен потребует ответную услугу. У этого решения есть одно моментальное последствие — то, какую божественную способность вы откроете.

Если вы согласитесь на предложение, то получите способность Dream Touch: она лечит союзников и поднимает их из мертвых, при этом нанося урон определенным типом врагов. Полезно на случай, если компаньоны вдруг падут в бою — этой способностью их можно быстро вернуть в строй без долгой анимации.

Если вы откажетесь от предложения, то взамен получите одно очко навыка, которое можно вложить в любое из трех доступных древ прокачки. Просто, без изысков, но пригодится, если вы ну очень хотите побыстрее открыть какое-либо умение.

Для контекста, это не последний раз, когда голос напомнит о себе. Он будет регулярно приходить к протагонисту во сне и наяву, просить об одолжениях и предлагать взамен те или иные бонусы. Отношения с голосом в будущем можно будет либо улучшить, соглашаясь на сделки, либо ухудшить — отказываясь от них. Причем этот фактор повлияет на концовку.