В Honkai: Star Rail раздают 300 звездного нефрита

Сегодня, 14 февраля разработчики Honkai: Star Rail провели прямую трансляцию, на которой раскрыли детали следующего большого обновления игры. Помимо деталей версии 3.1, авторы проекта показали три промокода.

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По каждому из них можно получить звёздный нефрит (донатную валюту) и какой-то внутриигровой ресурс.

Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 3.1 от 14 февраля:

7A324EYX6SHT — 100 звёздного нефрита и 50 000 кредитов;

4A2KLEHFPBGF — 100 звёздного нефрита и 5 путеводителей путешественника;

DB22LWYXPSY3 — 100 звёздного нефрита и 4 банки очищенного эфира.

Активировать бонусы необходимо до 15 февраля 18:59 мск.

Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Honkai: Star Rail по этой ссылке, а затем забрать их в игре по почте (иконка конверта). Активировать бонусы также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).