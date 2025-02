12 лучших модов для Kingdom Come: Deliverance 2

Убираем туман войны, анимацию сбора трав и упрощаем кражи.

Масштабная средневековая RPG в открытом мире Kingdom Come: Deliverance 2 наконец-то добралась до релиза. Сиквел получился в разы больше, комплекснее и проработаннее. Как заявляли сами авторы проекта, во время разработки второй части перед ними стояла цель сделать её более дружелюбной для новичков.

В студии Warhorse действительно не соврали, однако, несмотря на ряд упрощений, дотошность проекта до реализма всё равно может отпугнуть некоторых игроков. К счастью для таких геймеров, предприимчивые энтузиасты уже выпустили для тайтла несколько модификаций, которые делают прохождение более комфортным.

Мы собрали подборку из 12 подобных модификаций, которые сделают путешествие по средневековой Богемии чуточку приятнее.

Во время написания данного материала разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 анонсировали официальную поддержку модов. Их интеграция появится «уже скоро», однако конкретная дата пока не называется.

Сохранения в любой момент: Unlimited Saving 2

В Kingdom Come: Deliverance 2 предусмотрено ограниченное количество способов сохранить игру. Для создания контрольной точки геймер может поспать, значительно продвинуться по квесту, выпить напиток под названием «Спасительный шнапс» или выйти в главное меню.

Unlimited Saving 2 исправляет данную ситуацию, позволяя игрокам сохраняться в любое время и в любом месте нажатием клавиши F5.

Увеличенная грузоподъёмность: Increased Carry Weight

Благодаря ограничению грузоподъёмности Индржих не может пылесосить все доступные на локациях предметы. Подобный лимит вынуждает игрока расставлять приоритеты, подбирая только самое нужное, а также заниматься менеджментом всех пожитков.

Increased Carry Weight увеличивает максимальный переносимый вес персонажа, позволяя игрокам удовлетворить своего внутреннего Плюшкина.

Удаление «тумана войны»: Remove Fog of War

«Туман войны» встречается в играх любого жанра. Суть механики заключается в том, что она скрывает от глаз геймеров неисследованные участки карты, побуждая самостоятельно изучить их.

Модификация Remove Fog of War избавляет пользователей от данной пелены, закрывающей приличный кусок мира.

Прицел для луков и арбалетов: Totally Unnecessary Reticle for Bows and Crossbows

Стрельба из лука и арбалета в Kingdom Come: Deliverance 2 усложнена отсутствием прицела, что затрудняет точное попадание в цель. Мод Totally Unnecessary Reticle for Bows and Crossbows исправляет это недоразумение, добавляя аккуратную точку в центр экрана.

Удаление анимации сбора трав: Instant Herb Picking 2

Если выбранный вами способ игры предполагает сбор огромного количества трав, то Instant Herb Picking 2 — лучшая находка для вас. Мод подчистую убирает надоедливую анимацию, когда протагонист наклоняется, чтобы сорвать заветное растение. Впоследствии это сэкономит вам уйму времени.

Удаление забрала у шлемов: No Helmet Vision

Лучшие рыцарские шлемы оснащены забралом, чтобы уберечь лицо владельца от попадания стрел, холодного оружия и других опасностей. Однако ради надёжной защиты придётся пожертвовать видимостью, поскольку забрало перекрывает добротную часть обзора.

No Helmet Vision позволяет либо полностью избавиться от эффекта потемнения, либо сделать забрало полупрозрачным.

Богатые торговцы: Rich Merchants

Торговцы в Kingdom Come: Deliverance 2 обладают ограниченным бюджетом. Поэтому для продажи большого количества предметов придётся побегать от одного купца к другому.

Rich Merchants избавляет пользователей от таких заморочек, увеличивая количество имеющихся у торговцев грошей.

Ускорение варки зелий: Instant Alchemy Herbalism Animations

Варка зелий в серии Kingdom Come: Deliverance невероятно иммерсионный процесс, поскольку каждый этап приготовления делается вручную. Первые разы это действительно увлекает, однако для создания большого количества снадобий потребуется прилично времени.

Модификация Instant Alchemy Herbalism Animations ускоряет варку зелий, удаляя анимации для каждого действия.

Пропуск вступительного ролика: No Intro

No Intro убирает все вступительные ролики при запуске, что позволяет быстрее начать играть. Экономим время по максимуму.

Меньше загрязнений: Stay Clean for Longer PTF

Гигиена — один из важнейших аспектов, за которым игроку нужно следить. Если Индржих будет неопрятно выглядеть, а также источать неприятный запах, то это подметят и окружающие. Чтобы не отпугивать людей своим внешним видом, главному герою необходимо регулярно мыться и стирать одежду.

Благодаря моду Stay Clean for Longer PTF протагонист не будет так часто пачкаться, что избавит геймера от нужды часто посещать бани и водоёмы.

Упрощение кузнечного дела: Easy Smithing

В продолжении Kingdom Come: Deliverance у игроков появилась возможность полноценно заняться кузнечным делом. Для создания оружия требуются аккуратность, внимательность и время.

Easy Smithing ускоряет процесс выковки изделий, уменьшая требуемое количество ударов молотком и других действий.

Упрощение взлома: Sectorial Lockpicking

Если вскрытие замков даётся вам с трудом, то Sectorial Lockpicking упрощает эту механику. Модификация добавляет специальный циферблат к интерфейсу взлома, чтобы игроку было легче удерживать курсор в нужной точке.