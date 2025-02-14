Юсеф Фарес гарантирует, что не будет заниматься играми-сервисами

Автор It Takes Two и Split Fiction Юсеф Фарес без восторга оценил словам главы EA Эндрю Уилсона, которые касались игр-сервисов.

© кадр из игры

Ранее Уилсон намекнул, что провал Dragon Age: The Veilguard мог быть связан с отсутствием у RPG подобных элементов — подобное заявление возмутило «отцов» франшизы Dragon Age, которые посоветовали обратить внимание на другие проблемы проекта, включая его сценарий.

Фарес, который работает с EA, тоже не оценил подобные мысли руководства:

У н а с н е б у д е т и г р - с е р в и с о в , я н е в е р ю в н и х . Д у м а ю , ч т о э т о о ш и б о ч н ы й п у т ь . Н а д е ю с ь , ч т о в с ё б о л ь ш е р а з р а б о т ч и к о в с о с р е д о т о ч а т с я н а с в о и х и н т е р е с а х , з а н и м а я с ь т е м , в о ч т о о н и в е р я т . В к о н ц е - к о н ц о в , к а к м ы в и д и м н а п р и м е р е H a z e l i g h t , т о т ы м о ж е ш ь у в л е ч ь б о л ь ш у ю а у д и т о р и ю , к о г д а в е р и ш ь в с в о ё в и д е н и и и о т т а л к и в а е ш ь с я о т н е г о .

Фарес добавил, что понимает переживания корпораций о заработке, но считает, что им нужно учитывать и художественную ценность игр.

Н у ж н о п о н и м а т ь , ч т о м ы т у т г о в о р и м п р о п р о и з в е д е н и е и с к у с с т в а , и н у ж н о у в а ж а т ь т в о р ч е с к у ю с т о р о н у . Н у ж н о и с к а т ь к о м п р о м и с с ы . Т в о р ч е с т в о м т о ж е н е л ь з я у в л е к а т ь с я с л и ш к о м с и л ь н о . Н е л ь з я с к а з а т ь : « Д а й т е м н е 1 0 0 м л н д о л л а р о в и я б у д у д е л а т ь , ч т о з а х о ч у » .

Фарес «гарантирует», что его студия не будет заниматься играми-сервисами, чем наверняка порадует своих фанатов.

Судя по всему, подход автора и правда окупается — в недавних превью Split Fiction журналисты как раз похвалили творческую сторону новинки.

Кооперативное приключение о двух сценаристах, чьи сюжеты начинают оживать, выходит 6 марта на PS5, Xbox Series и PC.