Юсеф Фарес гарантирует, что не будет заниматься играми-сервисами

Автор Split Fiction и It Takes Two гарантирует, что не будет заниматься играми-сервисами
Автор It Takes Two и Split Fiction Юсеф Фарес без восторга оценил словам главы EA Эндрю Уилсона, которые касались игр-сервисов.
Ранее Уилсон намекнул, что провал Dragon Age: The Veilguard мог быть связан с отсутствием у RPG подобных элементов — подобное заявление возмутило «отцов» франшизы Dragon Age, которые посоветовали обратить внимание на другие проблемы проекта, включая его сценарий.
Фарес, который работает с EA, тоже не оценил подобные мысли руководства:
У нас не будет игр-сервисов, я не верю в них. Думаю, что это ошибочный путь. Надеюсь, что всё больше разработчиков сосредоточатся на своих интересах, занимаясь тем, во что они верят. В конце-концов, как мы видим на примере Hazelight, то ты можешь увлечь большую аудиторию, когда веришь в своё видении и отталкиваешься от него.
Фарес добавил, что понимает переживания корпораций о заработке, но считает, что им нужно учитывать и художественную ценность игр.
Нужно понимать, что мы тут говорим про произведение искусства, и нужно уважать творческую сторону. Нужно искать компромиссы. Творчеством тоже нельзя увлекаться слишком сильно. Нельзя сказать: «Дайте мне 100 млн долларов и я буду делать, что захочу».
Фарес «гарантирует», что его студия не будет заниматься играми-сервисами, чем наверняка порадует своих фанатов.
Судя по всему, подход автора и правда окупается — в недавних превью Split Fiction журналисты как раз похвалили творческую сторону новинки.
Кооперативное приключение о двух сценаристах, чьи сюжеты начинают оживать, выходит 6 марта на PS5, Xbox Series и PC.