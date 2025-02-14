AMD готовится представить видеокарты Radeon RX 9000

Компания AMD готовится представить новое поколение своих видеокарт Radeon RX 9000. Анонс следующей линейки чипов корпорации состоится уже 28 февраля в 16:00 мск — следить за ивентом можно будет на YouTube-канале бренда.

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При этом ждать выхода после анонса предстоит совсем недолго — новые видеокарты поступят в продажу уже в начале марта. Интересно, что NVIDIA моментально отреагировала на грядущую презентацию и отложила выход среднебюджетной видеокарты RTX 5070 до 5 марта, хотя RTX 5070 Ti выйдет по плану — 20 февраля

Ожидается, что 28 февраля AMD представит чипы Radeon RX 9070 и 9070 XT, которые тизерили ещё на выставке CES 2025 в начале января. Тогда в компании заявили, что видеокарты «достойны отдельной презентации», которая в итоге состоится спустя почти два месяца.