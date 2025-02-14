Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, февраль 2025

Поздравляем всех геймеров с днем святого Валентина! Предстоящие выходные — отличная возможность провести время с любимым человеком за приятной игрой. Как раз на этот случай мы приготовили нашу традиционную подборку бесплатных игр.

© EGS

В Epic Games Store раздают F1 Manager 2024 — симулятор менеджера команды «Формула-1» для самых прожженных фанатов этого автоспорта. Игроку предстоит нанимать персонал, искать и воспитывать талантливых пилотов, следить за состоянием команды и постоянно заниматься новыми разработками в сфере болидов. Знатокам спорта понравится проработанный ростер реальных гонщиков, а всем остальным — глубина менеджмента. Игру можно бесплатно забрать до 20 февраля.

© EGS

20 февраля состоится релиз нового спин-оффа Like a Dragon, и в преддверии его скорого выхода SEGA выложила в Steam объемную демоверсию игры. В Pirate Yakuza in Hawaii потерявший память Горо Мадзима станет самым дерзким пиратом на Гавайских островах. В демке разработчики разрешат исследовать Гонолулу и попробовать оба боевых стиля Мадзимы: и старый, знакомый фанатам франшизы, и новый «пиратский» — с мушкетами, крюками и парными саблями.

© Steam

Ко дню святого Валентина авторы вечнозеленой серии головоломок 100 Cats выпустили праздничный паззл. На этот раз котики спрятались в уютном, романтическом парке, где накрыты аккуратные столики для свиданий. Как обычно, поклонникам всего милого — не пропустите.

© Steam

Twisted Tower — гротескный шутер, напоминающий одновременно о Bendy and the Ink Machine, BioShock и Painkiller. Чтобы спасти свою возлюбленную, протагонисту предстоит покормить жуткий парк развлечений, построенный в роскошной башне. Оружие может быть игрушечным, но странные монстры и безумцы, ждущие внутри, жаждут убить его всерьез — не понарошку.