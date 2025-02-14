Shift Up подтвердила выход Stellar Blade на ПК

Студия Shift Up подтвердила выход экшен-боевика Stellar Blade на ПК в июне 2025 года.

Страница игры уже доступна в Steam, где опубликованы первые скриншоты. Точная дата релиза пока не объявлена.

Издателем выступит PlayStation Publishing LLC, но остается вопрос: потребуется ли обязательная привязка к PlayStation Network?

К релизу на ПК разработчики также подготовили DLC-кроссовер с Goddess of Victory: Nikke, который выйдет одновременно для PS5 и ПК.

До сих пор Stellar Blade оставалась эксклюзивом PS5 и разошлась тиражом 1 млн копий. Разработчики уверены, что версия для ПК покажет еще лучшие продажи.

В Stellar Blade игрокам предстоит взять под контроль Еву, сражающуюся с пришельцами в постапокалиптическом будущем, чтобы спасти человечество.