В катсцене Kingdom Come: Deliverance 2 заметили самолет

Kingdom Come: Deliverance 2 уже известна своими множественными пасхалками. Пользователи Сети практически каждый день находят что-то новое.

Сейчас на глаза фанатам попался неопознанный летающий объект, в котором игроки сразу увидели самолет. Пройдя одну из миссий игры, начинается небольшая кат-сцена, где камера направлена на персонажа снизу вверх. В небе над ним и находится неожиданная пасхалка.

Многие считают, что таким образом авторы отсылают к фильму «Гладиатор» или «Троя», где был замечен ляп с самолетом в небе.

Ранее игроки также находили отсылки на кота в сапогах и легендарного игрока в Elden Ring с ником Let Me Solo Her. Заглавное фото: Kingdom Come: Deliverance 2