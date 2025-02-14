S.T.A.L.K.E.R. 2 получил новый крупный патч

Вышло масштабное обновление для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которое стало первым значительным изменением в игре в 2025 году. Патч устранил множество ошибок в игровом процессе, системе A-Life и поведении неигровых персонажей, кат-сценах, а также скорректировал баланс игры.

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По словам представителей GSC Game World, в новом обновлении содержится более 1700 улучшений. Вот некоторые из них:

Внесено множество правок в дополнительные миссии, сюжетные квесты и случайные встречи;

Устранены многочисленные недочёты в работе искусственного интеллекта, касающиеся A-Life, меткости стрельбы, скрытности, поведения мутантов в сражении и проблем с NPC, таких как застревание, проблемы с анимацией и софтлок;

В зоне были изменены окружающая обстановка и дизайн, включая расположение аномалий, визуальные улучшения, тайники, рельеф местности и другие аспекты.

Это только малая часть из списка изменений, опубликованного на официальной странице в Стиме.

Такой масштабный патч, вероятнее всего, положительно скажется на рейтинге игры, ведь ранее игроки отмечали множественные баги и проблемы как основной минус новинки.