Названы сроки выхода экшена от продюсера GTA Лесли Бензиса

Build a Rocket Boy — студия продюсера GTA Лесли Бензиса — сообщила, что научно-фантастический шутер от третьего лица MindsEye появится на PC, PS5 и Xbox Series летом. Издателем выступит IO Interactive.

© кадр из игры

В центре истории MindsEye — Джейкоб Диас, бывший солдат с таинственным мозговым имплантом. Он пытается разобраться в своем прошлом на улицах Редрока — вымышленного города с пальмами и небоскребами из недалекого будушего.

Интересно, что изначально Build a Rocket Boy подавала MindsEye как игру, которая будет доступна только в рамках многопользовательской платформы Everywhere. Студия давно работает над Everywhere, но сроки ее выхода по-прежнему туманные.