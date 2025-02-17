Где найти огнестрельное оружие в Kingdom Come: Deliverance 2

Одно из новшеств в Kingdom Come: Deliverance 2 — огнестрельное оружие. Не очень меткое, но крайне убойное, даже в бою против врагов, закованных в тяжелые латы. Портал GameSpot рассказал, как найти огнестрельное оружие, чем оно отличается от луков и как добывать боеприпасы.

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Как получить первое огнестрельное оружие

Для того, чтобы получить первый экземпляр оружия, нужно продвинуться по основному сюжету. Если точнее, дойти до квеста «Палец божий» (Finger of God). После того, как Годвин спасет Индржиха и Ханса в форте, они обсудят дальнейший план действий. Затем игроку предстоит проследовать за Годвином, чтобы похоронить мертвых. Один из солдат после этого продемонстрирует любопытное устройство — пищаль, с которой можно будет потренироваться во дворе перед завершением квеста.

После этого обзавестись другими видами огнестрельного оружия можно будет у Прокопа Элдриса в юго-восточной части Куттенберга, недалеко от одной из точек быстрого перемещения.

Что лучше: луки или огнестрельное оружие

Зависит от вашего стиля игры и ситуации. У огнестрельного оружия очень низкая точность, даже ниже, чем у луков и арбалетов. Плюс перезарядка занимает невероятно много времени. Но преимущество огнестрельного оружия в его мощи: одного выстрела в торс хватит, чтобы уложить тяжело бронированного рыцаря.

Идея в том, чтобы держать пушку перезаряженной и готовой до начала боя. Затем, ввязавшись в схватку, выследите в группе наиболее защищенного противника, прицельтесь и быстро выведите его из строя выстрелом. Даже не думайте перезаряжаться — просто бросьте пищаль и разберитесь с оставшимися врагами холодным оружием.

Где найти боеприпасы для огнестрельного оружия

Амуницию проще всего создавать собственными руками, но для этого нужно сначала раздобыть алхимический рецепт.

Рецепты обеих формул пороха можно купить у аптекаря в Куттенберге.

Другой вариант — дойти до сюжетного задания под названием Via Argentum. Там вы отправитесь в шахту и пообщаетесь с персонажем по имени Буреш. Когда он уйдет, можно обыскать сундуки и найти в них рецепты.

Зная рецепты, боеприпасы можно скрафтить на алхимическом верстаке.

Порох для свинцовых ядер (Lead Shot Gunpowder)

Добавьте воду. Разотрите 1 часть селитры и 1 часть серы в ступке, добавьте в котел. Варите два оборота. Разотрите 1часть угля и добавьте в котел. Варите два оборота. Переместите смесь в ступку и разотрите.

Порох для дроби (Scattershot Gunpowder)