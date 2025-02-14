Графика ремастера Days Gone хуже оригинала

После того как Sony анонсировала ремастер Days Gone, в сети стали активно сравнивать обновленную версию со старой. Фанаты в замешательстве.

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Ютубер Cycu1 опубликовал видео, в котором детально рассмотрел кадры из игры. Судя по ним, графика не то что не изменилась, а даже стала немного хуже. Пользователи заметили, что часто на крупных планах картинка размыта сильнее, чем это было в версии 2019 года.

Поклонники игры возмущены отсутствием видимой разницы между играми и не понимают, за что им предстоит заплатить $10. Несмотря на это, многие продолжают с нетерпением ждать выхода ремастера, который состоится уже 25 апреля.