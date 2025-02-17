Как взламывать замки в Kingdom Come: Deliverance 2

В Kingdom Come: Deliverance 2 полно возможностей заработать легкие деньги воровством: в домах многих жителей деревень найдутся ценные предметы, которые можно продать. Для этого понадобятся лишь отмычки и ловкость рук. Портал GameSpot рассказал, где можно найти отмычки и как работает механика взлома замков.

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Где раздобыть отмычки

Многие сундуки в мире игры закрыты, да и двери с наступлением темноты нередко запирают на замок. Именно поэтому навык владения отмычками пригодится абсолютно любому игроку вне зависимости от стиля прохождения. Нюанс лишь в том, что в начале игры отмычки тяжело добыть — если на знать, где их искать.

В начале сюжета игра разрешит свободно исследовать деревню Тросковице. Найдите женщину по имени Бара: если спросить ее, где можно найти одежду и броню, она подарит Индржиху одну отмычку.

Там же, в Тросковице, находится один из лучших источников отмычек (и краденого добра). Напротив таверны в деревне стоит дом плотников. Дождитесь ночи, когда хозяева заснут, и заберитесь на кучу бревен во дворе дома: оттуда вы сможете пробраться в спальню на втором этаже. А там уже можно обчистить карманы плотника и его отца. Постарайтесь первым делом стянуть ключи, потому что они открывают два сундука рядом — там лежит много оружия, брони и, конечно же, отмычки.

Повторять ограбление можно каждые пару дней, т.к. содержимое сундуков обновляется. Через пару таких циклов вы разживетесь огромным запасом отмычек, не говоря уже о предметах, которые можно продать.

Конечно, если вы не хотите или не можете ждать, отмычки можно купить и у торговцев. Обычно их продают кузнецы и некоторые хозяева таверн. Правда, стоить они будут много, поэтому массовые закупки — вариант только для самых состоятельных рыцарей.

Как работает механика взлома замков