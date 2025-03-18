Урановая лихорадка: как в США появилась настольная игра об уране

Настольные игры не всегда были исключительно развлекательным хобби: еще недавно их расценивали скорее как образовательный инструмент или вектор влияния на общественное мнение. Портал popsci.com рассказал о том, как в середине XX века в США вышла игра про добычу урана.

© BoardGameGeek

Uranium Rush появилась в 1955 году, как раз в момент массового притока старателей на запад страны в поисках нового драгоценного ресурса. 10 годами ранее, когда США разработала атомную бомбу на базе урана из Демократической республики Конго, элемент ошибочно считали редким. Однако СССР смогла разработать собственное ядерное оружие, что вынудило Штаты вложить огромные средства в поиски месторождений урана на родине. Правительство объявило Комиссию по атомной энергии единственным потребителем и предлагало крупные бонусы тем, кто находил его на частной или общественной земле.

Иными словами, американцев призывали не только строить подземные убежища на случай ядерной войны, но и дружно, всей семьей искать уран. Руководства для старателей набирали популярность, а «урановая лихорадка» послужила сюжетом для многих би-муви и телевизионных комедий.

Uranium Rush воспользовалась шумихой и энтузиазмом по отношению к атомной энергии, которая была предметом национальной гордости для многих американцев несмотря на свой разрушительный потенциал. Хотя на уран был спрос не только для производства оружия, но и для ювелирных изделий, комиксов и даже средств для мытья посуды. На коробке Uranium Rush не зря красуется всем известный символ и печать, заявляющая об «одобрении педагогов». Детишки могли бы научиться не только чему-то научному, но и получить знания о том, как на уране можно заработать. Если не станут известными старателями, то хотя бы загорятся ядерной физикой.

Переплетение фантазий о технологическом и географическом превосходстве находит воплощение в рисунке молодого ковбоя на коробке. Он держит подмышкой счетчик Гейгера, похожий на ракету, и отправляется на поиски неизведанных ресурсов на запад — часть США, которую постоянно подают как свободный «фронтир».

Поле игры оформлено в виде живописного пейзажа, похожего на плато Колорадо. Крутанув стрелку, чтобы решить, где вести раскопки, игроки должны заплатить правительству, чтобы получить право на землю — а ее можно обменять, прежде чем проверять на уран. За каждую удачную находку игроки получают $50 000, а тот, кто заработает больше всех, когда на поле закончатся свободные участки, побеждает. Карты «правительственных инструкций» подкидывают случайные события и проблемы, как вымышленные разработчиками, так и созданные по рассказам реальных старателей.

В отличие от некоторых счетчиков Гейгера, которые шли в комплекте с научными игрушками того времени, игрушечная версия в Uranium Rush не обнаруживала радиацию. Огонек на пульте загорался, когда проводки устройства касались правильных шахт. А это превращало игровое поле в таинственное место, полное потенциальных возможностей и скрытых знаний — не зря загорающаяся лампочка даже тогда считалась символом новой идеи. Правда, из-за того, что паттерн находок зависит от расположения счетчика, хитрые игроки могли просто запомнить, где расположены самые прибыльные точки.

Хотя и менее внимательные игроки вряд ли увлекались Uranium Rush надолго. Счетчик Гейгера был не более чем гиммиком, явлением, которое, по мнению культурного теоретика Сианны Нгай, свойственно капитализму. Игра воссоздает нудную, монотонную работу по поиску ресурсов для насыщения ненасытного государства с помощью устройства, которое обещает сделать задачу простой и веселой. На практике, конечно, не сбывается ни первое, ни второе.

Авторы Uranium Rush могут заявлять о том, что игра служит образовательным целям, но вместо этого счетчик лишь пытался сделать уран более привлекательным, чем в реальности. Лихорадка, из-за которой и появилась игра, вскоре обернулась ничем: Комиссия по атомной энергии быстро получила огромный запас элемента, после чего быстро прикрыла поддержку старателей. Правительство, давно знавшее о негативных эффектах газа радона, проигнорировало доклады службы здравоохранения и свалило ответственность за регуляцию на индивидуальные штаты. А из-за этого погибло и заболело множество людей, работавших в подземных шахтах.

Даже на сегодняшний день сотни заброшенных шахт не получили должного обслуживания, особенно в местах проживания коренного народа Навахо, добывшего более половины от всего объема урана, добытого в период лихорадки. Они продолжают страдать от отравления ураном, повышенной вероятности заболеваний легких и рака.