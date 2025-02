Что Sony показала на выставке State of Play. Игры, о которых надо знать

Sony провела первую в 2025 году презентацию State of Play, на которой издатель показал не только много новых анонсов, но и свежую информацию об уже заявленных проектах. Собрали все самое интересное с трансляции в одном тексте.

© Steam

Shinobi: Art of Vengeance

SEGA и авторы битемапа Streets of Rage 4 работают над Shinobi: Art of Vengeance — двухмерным ниндзя-боевиком, отдаленно похожим на Shank и Mark of the Ninja. Игра сохранит рисованный визуальный стиль, знакомый по Streets of Rage. Релиз проекта состоится 29 августа на PS4, PS5, Xbox Series и ПК.

Sonic Racing: CrossWorlds

Помимо этого, SEGA также собирается выпустить Sonic Racing: Cross Worlds — новую гоночную аркаду про Соника и его друзей, вдохновленную Mario Kart. Релиз состоится на всех актуальных платформах, а 21 февраля уже можно будет записаться на закрытое сетевое тестирование игры.

Lost Soul Aside

Lost Soul Aside, боевик, вдохновленный Devil May Cry и Final Fantasy XV, впервые анонсировали почти десять лет назад. Тогда проектом занимался амбициозный соло-разработчик… Но теперь игра стала гораздо масштабнее, и один разработчик превратился в целую студию, которую поддерживает PlayStation. Издатель также назвал дату релиза: игра выйдет 30 марта одновременно на ПК и PS5.

Dave the Diver — Ichiban’s Holiday

Dave the Diver продолжает кроссовер-турне. Если в прошлый раз обаятельный ныряльщик охотился на хтонических рыб-мутантов из Dredge, то теперь к нему в суши-бар заглянет Итибан — протагонист Yakuza: Like a Dragon и Infinite Wealth. Дополнение выйдет в апреле.

Borderlands 4

Gearbox представила на презентации свежий трейлер Borderlands 4. Ролик показал различные способности новых охотников за Хранилищем, оружие, гранаты, прыжки на энергетических тросах и знакомых врагов. Помимо этого, игра получила дату релиза — 23 сентября на PS5, Xbox Series и ПК. Издатель намерен рассказать об игре больше на весенней State of Play.

Directive 8020

Directive 8020 — новый проект Supermassive Games (Until Dawn, The Quarry) в рамках антологии The Dark Pictures. На этот раз история развернется на космическом корабле, на борт которого пробрался таинственный инопланетный организм, способный маскироваться под членов экипажа и менять свою форму. Игра выйдет 2 октября на PS5, Xbox Series и ПК.

Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic

Продолжает тему монстров-перевертышей новая игра во франшизе Five Nights at Freddy’s В Secret of the Mimic игроки отправятся на некий склад, чтобы найти сбоящий костюм-аниматроник… Проблема лишь в том, что он может изменять внешность — и вот охотник быстро становится жертвой. Релиз игры состоится 13 июня на PS5.

Onimusha: Way of the Sword

Capcom представила первый полноценный трейлер Way of the Sword — возвращения серии самурайских хоррор-боевиков Onimusha. Протагонистом новой части станет легендарный мечник Миямото Мусаси, а сыграет его оцифрованная (и омоложенная) версия Тосиро Мифунэ — знаковый японский актер. Помимо этого, разработчик подтвердил, что игра выйдет в 2026 году на PS5, Xbox Series и ПК.

Metal Gear Solid: Snake Eater

Новый трейлер ремейка Snake Eater продемонстрировал антагонистов: от электрического полковника Волгина до отряда «Кобра» и, конечно же, Револьвера Оцелота. Konami также прозрачно намекнула на возвращение мини-игры Snake vs. Monkey, которая была эксклюзивным контентом в PS2-версии оригинального релиза. Проект выйдет 28 августа на PS5, Xbox Series и ПК.

Hell is Us

Sony показала свежий трейлер Hell is Us: научно-фантастического боевика от студии Rogue Factor. Протагонисту по имени Реми предстоит совершить путешествие по стране, раздираемой гражданской войной, в поисках своих родителей — вот только люди будут не единственным препятствием на его пути. Примечательно, что главного героя озвучит Элайас Туфексис: актер, известный по роли Адама Дженсена в Deus Ex: Human Revolution. Игра выйдет 4 сентября на PS5, Xbox Series и ПК.

Lies of P: Overture

Lies of P, хитовый soulslike-боевик студии NEOWIZ, получит масштабное дополнение. Overture послужит приквелом оригинальной игры и расскажет о том, как в городе Крате разразилось восстание марионеток. Дополнение выйдет летом для всех актуальных платформ.

Days Gone Remastered

Зомби-боевик Days Gone, с годами заслуживший культовую репутацию среди узкого круга фанатов, неожиданно получит переиздание для ПК и PS5. Помимо улучшенной графики в состав ремастера войдет дополнение Broken Road, а также новый контент — например, режим скоростного прохождения. Обладатели оригинальной игры для PS4 смогут обновиться до обновленной версии за $10 в день релиза — 25 апреля.

Tides of Annihilation

Tides of Annihilation — приключенческий боевик, смешивающий пост-апокалиптический Лондон с артурианскими легендами. Протагонист, девушка по имени Гвендолин, отправится в путешествие по разрушенному городу, сражаясь с монстрами при помощи призраков рыцарей Круглого стола. Дата релиза игры пока неизвестна.

Metal Eden

Новый проект инди-студии Reikon Games — авторов киберпанкового боевика Ruiner. Но Metal Eden, в отличие от него, будет шутером от первого лица, пусть и таким же научно-фантастическим. Игроки совершат путешествие к центру планеты, чтобы найти некое «ядро архитектора», попутно расправляясь с ордами киборгов. Игра выйдет 6 мая на PS5, Xbox Series и ПК.

Saros

Наконец, завершил презентацию дебютный трейлер Saros — следующей игры от Hosemarque, автора Returnal. Подробностей о проекте пока мало, но известно, что она, как и предыдущая игра студии, будет динамичным sci-fi боевиком с roguelite-элементами. Релиз намечен на 2026 год, но позже в 2025-м разработчики намерены рассказать о Saros больше.