Анонсирован новый эксклюзив PlayStation 5

На ивенте State of Play компании Sony состоялся анонс Saros - игры по новой IP.

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Разработкой занимается студия Housemarque, ранее выпустившая Returnal.

Авторы описывают свою работу следующим образом:

" Э т о э к ш н - и г р а с з а х в а т ы в а ю щ е й и с т о р и е й о з а т е р я н н о й к о л о н и и н а п л а н е т е К а р к о з а , н а х о д я щ е й с я п о д у г р о з о й з л о в е щ е г о з а т м е н и я . В ы и г р а е т е з а А р д ж у н а Д е в р а д ж а , м о г у щ е с т в е н н о г о С о л т а р и - и н ф о р с е р а , к о т о р ы й н е о с т а н о в и т с я н и п е р е д ч е м , ч т о б ы н а й т и т о г о , к о г о о н и щ е т . Н а ш а ц е л ь - с о з д а т ь э м о ц и о н а л ь н о е и м о щ н о е и с с л е д о в а н и е п е р с о н а ж а , п р о в е р и т ь к а к у ю ц е н у в ы г о т о в ы з а п л а т и т ь , ч т о б ы с о з д а т ь н о в о е б у д у щ е е " .

Роль протагониста исполнил актер Рахул Коли.

Выход проекта запланирован на 2026 год, эксклюзивно на платформе PlayStation 5.