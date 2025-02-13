Анонсирована игра Saros - новый эксклюзив PlayStation 5

На ивенте State of Play компании Sony состоялся анонс Saros - игры по новой IP.

Анонсирован новый эксклюзив PlayStation 5
© Российская Газета

Разработкой занимается студия Housemarque, ранее выпустившая Returnal.

Авторы описывают свою работу следующим образом:

"Это экшн-игра с захватывающей историей о затерянной колонии на планете Каркоза, находящейся под угрозой зловещего затмения. Вы играете за Арджуна Девраджа, могущественного Солтари-инфорсера, который не остановится ни перед чем, чтобы найти того, кого он ищет. Наша цель - создать эмоциональное и мощное исследование персонажа, проверить какую цену вы готовы заплатить, чтобы создать новое будущее".

Роль протагониста исполнил актер Рахул Коли.

Выход проекта запланирован на 2026 год, эксклюзивно на платформе PlayStation 5.

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