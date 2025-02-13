На State of Play показали Tides of Annihilation

Разрушенный Лондон и рыцари Круглого стола - анонс игры Tides of Annihilation
На презентации State of Play компании Sony состоялся анонс новой игры Tides of Annihilation.
Разработкой занимается китайская студия Eclipse Glow Games.
События проекта разворачиваются в будущем, в сеттинге постапокалиптического Лондона.
Геймерам отводится роль Гвендолин - единственной выжившей после катаклизма. Она обнаруживает в себе таинственные силы, позволяющие командовать легендарными рыцарями Круглого стола.
Ей предстоит рискованное путешествие по двум мирам: разрушенной британской столице и мифическому Авалону.
Релиз экшена запланирован на ПК, Xbox Series X|S и PS5.