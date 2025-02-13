На State of Play показали Tides of Annihilation

На презентации State of Play компании Sony состоялся анонс новой игры Tides of Annihilation.

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Разработкой занимается китайская студия Eclipse Glow Games.

События проекта разворачиваются в будущем, в сеттинге постапокалиптического Лондона.

Геймерам отводится роль Гвендолин - единственной выжившей после катаклизма. Она обнаруживает в себе таинственные силы, позволяющие командовать легендарными рыцарями Круглого стола.

Ей предстоит рискованное путешествие по двум мирам: разрушенной британской столице и мифическому Авалону.

Релиз экшена запланирован на ПК, Xbox Series X|S и PS5.