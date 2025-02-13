Sony анонсировала ремастер зомби-экшена Days Gone

В рамках презентации State of Play был представлен ремастер игры Days Gone для PlayStation 5. Об этом сообщает портал DTF.

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Приключенческий зомби-экшен Days Gone получит значительное обновление графики, включая увеличенную дальность прорисовки листвы, улучшенные тени и освещение. Также разработчики из Climax Studios введут расширенный фоторежим с дополнительными возможностями и поддержку переменной частоты (VRR) для совместимых дисплеев.

Переиздание Days Gone, помимо прочего, будет включать 3D-звук и множество функций доступности, что должно облегчить прохождение игры для людей с ограниченными возможностями.

В ремастере появятся новые режимы, такие как аркадный режим выживания, где геймерам предстоит сражаться с ордами «фриков» и других противников, спидран-режим и другие. Эти улучшения также будут доступны для ПК-версии в виде платного DLC за $10.

Релиз обновленной Days Gone состоится 25 апреля — за день до шестой годовщины выхода оригинала на PlayStation 4 в 2019 году. Выход ПК-порта состоялся в 2021 году.

Фанаты игры оказались недовольны новостью о выходе ремастера, так как считают, что оригинальная игра еще не успела устареть. При этом несколько лет геймеры ждут выхода продолжения, которое, по слухам, было запланировано разработчиками, но не получило одобрения Sony из-за недостаточно высоких оценок критиков на первую часть.

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