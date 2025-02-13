Названа любимая игра россиян

Пятая часть россиян назвала своим любимым жанром в видеоиграх экшн. Соответствующим исследованием с «Лентой.ру» поделились аналитики сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа CDEK Shopping.

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Согласно отчету, игры в жанре экшн предпочитают 21,4 процента геймеров из России. Также игрокам нравятся платформеры — 18,7 процента ответов, и хорроры — 16,8 процента. Любимой игрой выбрали Minecraft, за которую отдали голоса 21,1 процента респондентов. Ниже расположились GTA — 14,5 процента, «Ведьмак» — 10,4 процента, FIFA — 10,1 процента, Mortal Kombat — 8,3 процента.

Самой ожидаемой игрой среди российских геймеров оказалась Grand Theft Auto VI. Ниже в списке тайтлов, в которые респонденты хотели бы сыграть, расположились недавно вышедшие Kingdom Come Deliverance 2 и Civilization 7.

В материале говорится, что почти половина россиян стабильно тратят на игры от 6 до 15 тысяч в год. 18,4 процента геймеров тратят на развлечения до 5 тысяч рублей. 13,7 процента игроков готовы выделить на игры более 25 тысяч рублей.

Ранее специалисты XYZ School рассказали, что S.T.A.L.K.E.R. 2 стала самой популярной игрой среди пиратов в России. В топ также включили Warhammer 40,000: Space Marine 2, Black Myth: Wukong, Path Of Exile II, Elden Ring и Helldivers 2.