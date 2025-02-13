NVIDIA отложила выпуск «народной» видеокарты RTX 5070

Выход RTX 5070 снова задерживается.

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По данным инсайдера MEGAsizeGPU (@Zed__Wang), релиз видеокарты, который ожидался в феврале, перенесен на начало марта.

О переносе косвенно сообщалось еще ранее. Датский ритейлер Proshop подтвердил, что RTX 5070 Ti поступит в продажу 20 февраля, а стандартная RTX 5070 выйдет только в следующем месяце.

Это объясняет отсутствие утечек и тестов по обычной версии карты, в отличие от ее Ti-модификации.

По предварительным характеристикам, RTX 5070 получит 6144 CUDA-ядер, 12 ГБ GDDR7 видеопамяти с 192-битной шиной и эффективной скоростью 28 Гбит/с. Заявленный энергопотребление составит 250 Вт, а рекомендованная цена – $549.

Напомним, что ранее стало известно о проблемах с кабелями RTX 5080 и 5090, которые без явных на то причин начали массово плавиться.