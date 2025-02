Названа дата выхода Borderlands 4

Долгожданную (наверное) многими Borderlands 4 выпустят 23 сентября этого года. Дату назвали на прошедшем ночью State of Play. Дату релиза озвучили, кстати, в новом геймплейном ролике, который можно посмотреть ниже.

Трейлер с датой релиза

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Gearbox.

Что интересно, подробнее о шутере расскажут весной на отдельном State of Play. Судя по всему, один из будущих выпусков шоу посвятят исключительно тайтлу Gearbox.

Третья и пока последняя основная часть «борды» вышла в 2019 году, а в 2022-м состоялся релиз двух спин-оффов — New Tales from the Borderlands и Tiny Tina’s Wonderlands.