Сторонние разработчики выпустят «неплавящийся» кабель для RTX 5090

Компания MODDIY представила усовершенствованный кабель 12V-2×6 для видеокарт RTX 5090 и RTX 5080, разработанный для повышения надежности и предотвращения перегрева.

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Производитель отмечает, что в 2025 году стандарт 12VHPWR был заменен на 12V-2×6, что привело к изменениям в конструкции кабелей. Новая версия ATX 3.1 PCIe 5.1 H++ 12V-2×6 675W отличается:

улучшенными клеммами и разъемами, более толстыми проводами, увеличенным запасом прочности, сниженным риском перегрева и оплавления.

© MODDIY

MODDIY предупреждает, что старые 12VHPWR-кабели 2024 года не следует использовать с RTX 50XX. Новая модель стоит $30 и рекомендована к покупке всем владельцам RTX 5090 и 5080.