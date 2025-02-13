AMD выпустит Radeon RX 9070 XT с 32 ГБ памяти

Согласно утечкам, AMD разрабатывает Radeon RX 9070 XT с 32 ГБ видеопамяти, что значительно превышает объем в адаптерах конкурента — NVIDIA.

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Информацию подтвердили инсайдеры на форуме Chiphell, а также источники среди партнеров AMD.

Официально AMD пока не анонсировала карту, однако партнеры Asus, PowerColor и другие уже подтвердили конфигурацию 16 ГБ GDDR6 с 256-битной шиной для стандартной версии RX 9070.

Новый же вариант XT получит удвоенный объем памяти, что делает карту привлекательной не только для игр, но и для ИИ-обработки и других профессиональных задач.

Хотя тип графического процессора пока не подтвержден, инсайдеры указывают, что это представитель серии 9070. Единственный недостаток – использование 20 Гбит/сек GDDR6, тогда как у RTX 50XX скорость памяти достигает 28–30 Гбит/сек.

Ожидается, что Radeon RX 9070 XT 32GB выйдет в конце II квартала 2025 года.