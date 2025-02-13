Для Civilization 7 вышли моды с правками интерфейса

Civilization 7 только вышла, а фанаты уже начали создавать моды, призванные починить не самую удачную стратегию. Первые работы энтузиастов призваны исправить те элементы игры, на которые чаще всего жалуются геймеры.

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К примеру, модификация Craimasjien's Mod Pack добавляет отдельную линзу для религии и позволяет узнать, что вы потеряете, заменив сельскохозяйственную местность на городскую.

Мод YnAMP позволяет играть на больших и огромных картах и добавляет больше опций при генерации партии. А TCS Improved Plot Tooltip добавляет пропущенные описания в интерфейс — теперь вы сможете узнать ваш статус отношений с другими лидерами и получить больше информации о городах, строениях и чудесах.

С полным списком всех доступных на данный момент модов можно ознакомиться по ссылке. Что касается Civilization 7, то игра доступна на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.