Создатели британского «Сталкера» рассказали про «фишки» игры

Создатели британского «Сталкера» рассказали про главные «фишки» игры
Студия Rebellion опубликовала новый трейлер шутера Atomfall, который в сети уже успели окрестить британским «Сталкером». Ролик посвятили основным «фишкам» игры: исследованию локаций, выживанию, сбору ресурсов и попыткам раскрыть тайны местной Зоны.
Исследуйте вымышленную Зону Отчуждения, ищите и мастерите ценные предметы, обменивайтесь, общайтесь и сражайтесь за свою жизнь в британской глубинке, наполненной чудаковатыми личностями, мистикой, сектами и государственными агентами с чрезвычайными полномочиями. Из описания игры в Steam
Действие игры разворачивается в 1962 году, через пять лет после реальной аварии в британском Уиндскейле. Вам предстоит отправиться в местную Зону Отчуждения, населенную сталкерами, культистами, недружелюбными военными и редкими мирными жителями, и выяснить правду о том, что на самом деле случилось в прошлом. Atomfall создается для ПК и консолей обоих поколений.
Игра выйдет уже 27 марта.