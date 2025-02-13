Создатели британского «Сталкера» рассказали про «фишки» игры

Студия Rebellion опубликовала новый трейлер шутера Atomfall, который в сети уже успели окрестить британским «Сталкером». Ролик посвятили основным «фишкам» игры: исследованию локаций, выживанию, сбору ресурсов и попыткам раскрыть тайны местной Зоны.

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И с с л е д у й т е в ы м ы ш л е н н у ю З о н у О т ч у ж д е н и я , и щ и т е и м а с т е р и т е ц е н н ы е п р е д м е т ы , о б м е н и в а й т е с ь , о б щ а й т е с ь и с р а ж а й т е с ь з а с в о ю ж и з н ь в б р и т а н с к о й г л у б и н к е , н а п о л н е н н о й ч у д а к о в а т ы м и л и ч н о с т я м и , м и с т и к о й , с е к т а м и и г о с у д а р с т в е н н ы м и а г е н т а м и с ч р е з в ы ч а й н ы м и п о л н о м о ч и я м и . И з о п и с а н и я и г р ы в S t e a m

Действие игры разворачивается в 1962 году, через пять лет после реальной аварии в британском Уиндскейле. Вам предстоит отправиться в местную Зону Отчуждения, населенную сталкерами, культистами, недружелюбными военными и редкими мирными жителями, и выяснить правду о том, что на самом деле случилось в прошлом. Atomfall создается для ПК и консолей обоих поколений.

Игра выйдет уже 27 марта.