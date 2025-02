Названы лауреаты игровой премии DICE Awards 2025

Организаторы престижной игровой премии DICE Awards 2025 назвали лауреатов в разных номинациях. Абсолютным лидером в этот раз стал Astro Bot от Sony — платформер победил в пяти номинациях, включая «Игру года».

Награда за лучший арт досталась китайскому экшену Black Myth: Wukong, экшеном года стала сетевая Helldivers 2, лучшим приключением назвали Indiana Jones and the Great Circle по «Индиане Джонсу», а лучшей ролевой игрой признали Metaphor: ReFantazio от авторов серии Persona.

Лауреаты премии DICE Awards 2025

Игра года

Astro Bot — победитель

Balatro

Black Myth: Wukong

Helldivers 2

Indiana Jones and the Great Circle

Награда за достижения в геймдизайне

Astro Bot — победитель

Animal Well

Balatro

Helldivers 2

UFO 50

Награда за работу геймдиректора

Riven

Thank Goodness You’re Here!

Lorelei and the Laser Eyes

1000xRESIST

Animal Well — победитель

Награда за достижения в анимации

Astro Bot — победитель

Call of Duty: Black Ops 6

Final Fantasy 7 Rebirth

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Neva

Награда за достижения в художественном направлении

Black Myth: Wukong — победитель

Indiana Jones and the Great Circle

LEGO Horizon Adventures

The Plucky Squire

Hellblade 2

Награда за достижения в звуковом дизайне

Frostpunk 2

Helldivers 2 — победитель

Monument Valley 3

Hellblade 2

Still Wakes the Deep

Награда за технические достижения

Astro Bot — победитель

Batman: Arkham Shadow

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Indiana Jones and the Great Circle

Hellblade 2

Лучший экшен

Helldivers 2 — победитель

Call of Duty: Black Ops 6

Batman: Arkham Shadow

Black Myth: Wukong

Stellar Blade

Лучшее приключение

Prince of Persia: The Lost Crown

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Indiana Jones and the Great Circle — победитель

1000xRESIST

Animal Well

Лучшая игра для всей семьи

Astro Bot — победитель

Cat Quest 3

Super Mario Party Jamboree

Little Kitty, Big City

The Plucky Squire

Лучший файтинг

Blazing Strike

Dragon Ball: Sparking! ZERO

Mortal Kombat 1: Khaos Reigns

Underdogs

Tekken 8 — победитель

Лучшая гоночная игра

F1 24 — победитель

MotoGP 24

Night-Runners Prologue

Лучшая RPG

Final Fantasy VII Rebirth

Dragon Age: The Veilguard

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantazio — победитель

Лучшая спортивная игра

EA Sports College Football 25

EA Sports FC 25

MLB The Show 24 — победитель

NBA 2K25

Лучшая стратегия или симулятор

Balatro — победитель

Frostpunk 2

Tactical Breach Wizards

Satisfactory

Caves of Qud

Лучшая игра в виртуальной реальности

Alien: Rogue

Batman: Arkham Shadow — победитель

Escaping Wonderland

Behemoth

Underdogs

Лучшая независимая игра

Balatro — победитель

Animal Well

Grunn

Indika

Mouthwashing

Лучшая мобильная игра

Balatro — победитель

Halls of Torment

Monument Valley 3

Paper Trail

Wuthering Waves

Лучшая сетевая игра

Helldivers 2 — победитель

Call of Duty: Black Ops 6

Diablo IV: Vessel of Hatred

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Marvel Rivals

Лучший сюжет

1000xRESIST

Indiana Jones and the Great Circle — победитель

Thank Goodness You’re Here!

Metaphor: ReFantazio

Still Wakes the Deep

Лучший персонаж

Наблюдатель из 1000xRESIST

Юффи Кисараги из Final Fantasy 7 Rebirth

Индиана Джонс из Indiana Jones and the Great Circle — победитель

Сенуя из Hellblade 2

Индика из Indika.