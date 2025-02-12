Как получить лучшую концовку в Kingdom Come: Deliverance 2

В Kingdom Come: Deliverance 2 тяжело отыгрывать строго положительного персонажа: игрока постоянно будут соблазнять возможностями легко нажиться за чужой счет или решить проблему насилием. Но это, возможно, приведет к плохой концовке. Портал PC Gamer рассказал, как добиться хорошей.

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После осады Сухдоля Индржих выйдет на холм над полем боя и предастся воспоминаниям о своем путешествии. К нему присоединятся призраки его родителей, которые пересказывают и оценивают решения, принятые игроком на пути к финалу.

Проясним, что это лишь одна из вариаций концовки. От ваших решений зависит, что именно скажут родители, одобрят ли они действия протагониста и как минимум один вариант развития событий в Сухдоле.

Ниже — варианты, которые нужно выбрать для лучшего финала.

Спасите Семина . Можно либо выяснить детали о связях Ольды из Семина с бандитами, не доложив о них фон Бергову, либо выбрать сторону Семина вместо Гашека.

. Можно либо выяснить детали о связях Ольды из Семина с бандитами, не доложив о них фон Бергову, либо выбрать сторону Семина вместо Гашека. Не дайте сжечь Малешов . При атаке на замок Малешов не дайте сжечь город, перехватив командование на себя.

. При атаке на замок Малешов не дайте сжечь город, перехватив командование на себя. Не мстите Брабанту . Прокравшись из Сухдоля в лагерь пражцев, вы увидите, что Брабант взял Сэма в заложники. Брабанта предстоит одолеть в бою, после чего игра предложит либо добить его, либо пощадить. Его нужно добить. К сожалению, это сделает следующую секцию игры сложнее, потому что он поднимет тревогу.

. Прокравшись из Сухдоля в лагерь пражцев, вы увидите, что Брабант взял Сэма в заложники. Брабанта предстоит одолеть в бою, после чего игра предложит либо добить его, либо пощадить. Его нужно добить. К сожалению, это сделает следующую секцию игры сложнее, потому что он поднимет тревогу. Откажитесь убивать Маркарта фон Аулица . Там же, в лагере пражцев, можно найти умирающего фон Аулица. Игра подает этот момент очень кинематографично, но для лучшей концовки его не надо трогать.

. Там же, в лагере пражцев, можно найти умирающего фон Аулица. Игра подает этот момент очень кинематографично, но для лучшей концовки его не надо трогать. Будьте хорошим человеком. Постарайтесь не красть и не убивать. То же самое можно сказать о бесчестных поступках в квестах. Индржих должен быть хорошим парнем, чтобы родители одобрили его решения.

Наконец, последний выбор, который на что-то влияет — это судьба пленника в лагере пражцев. Причем последствия этого решения будут достаточно серьезными.

Если Индржих решит спасти Сэма, его предстоит донести до лошади, что сделает секцию сложнее. К несчастью, из-за этого он не сможет вовремя вызвать подкрепление, пражцы прорвут оборону замка и украдут серебро Сигизмунда.

Если Индржих решит оставить Сэма, его казнят в лагере. Но он сможет быстро вызвать подкрепления и не дать пражцам выкрасть серебро.

Лучший вариант немного открыт для интерпретации, но игра считает, что спасение Сэма — правильное решение.