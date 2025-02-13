Как вылечить пищевое отравление в Kingdom Come: Deliverance 2

Пищевое отравление — стандартная проблема любого новичка в Kingdom Come: Deliverance 2. Причем оно не просто снижает запас здоровья: отравление может убить игрока, если не вылечить его как можно скорее. Портал PC Gamer рассказал, как это сделать.

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Для того, чтобы излечиться от пищевого отравления, Индржиху понадобится противоядие. Его можно приобрести в большинстве аптек, даже в Тросковице, где начинается играть. Противоядие также можно сварить своими руками, но для этого необходим рецепт, который дорого стоит.

Ниже — рецепт приготовления противоядия. Для него понадобится вода, два чертополоха, крапива и уголь.

Добавьте чертополох в котел и варите два хода. Перетрите крапиву в ступке и добавьте в котел. Варите один ход. Перетрите уголь в ступке и добавьте в котел. Перелейте в бутылку.

Если вам нужен алхимический верстак в начале игры, то можно воспользоваться тем, что стоит в хижине Божены из пролога. Попытка сварить зелье за верстаком аптекаря в Тросковице лишь разозлит его.

Необходимость варить зелье за верстаком — печальный фактор, особенно если отравление застанет вас где-то вдали от цивилизации, но другого выхода нет. Попробуйте загрузить более раннее сохранение и в следующий раз убедитесь, что у вас есть при себе противоядие на всякий случай. Все-таки съесть что-то испортившееся из рюкзака — проще простого.

Как правило, лучший способ избежать отравления — это свежая или засушенная еда. Питайтесь либо этими вариантами, либо из котелков на постоялых дворах. В начале игры и мельник, и кузнец разрешают Индржиху есть в своих домах, если вы останетесь у кого-то из них по квесту, так что недостатка еды не будет.