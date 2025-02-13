Как вылечить пищевое отравление в Kingdom Come: Deliverance 2
Пищевое отравление — стандартная проблема любого новичка в Kingdom Come: Deliverance 2. Причем оно не просто снижает запас здоровья: отравление может убить игрока, если не вылечить его как можно скорее. Портал PC Gamer рассказал, как это сделать.
Для того, чтобы излечиться от пищевого отравления, Индржиху понадобится противоядие. Его можно приобрести в большинстве аптек, даже в Тросковице, где начинается играть. Противоядие также можно сварить своими руками, но для этого необходим рецепт, который дорого стоит.
Ниже — рецепт приготовления противоядия. Для него понадобится вода, два чертополоха, крапива и уголь.
- Добавьте чертополох в котел и варите два хода.
- Перетрите крапиву в ступке и добавьте в котел.
- Варите один ход.
- Перетрите уголь в ступке и добавьте в котел.
- Перелейте в бутылку.
Если вам нужен алхимический верстак в начале игры, то можно воспользоваться тем, что стоит в хижине Божены из пролога. Попытка сварить зелье за верстаком аптекаря в Тросковице лишь разозлит его.
Необходимость варить зелье за верстаком — печальный фактор, особенно если отравление застанет вас где-то вдали от цивилизации, но другого выхода нет. Попробуйте загрузить более раннее сохранение и в следующий раз убедитесь, что у вас есть при себе противоядие на всякий случай. Все-таки съесть что-то испортившееся из рюкзака — проще простого.
Как правило, лучший способ избежать отравления — это свежая или засушенная еда. Питайтесь либо этими вариантами, либо из котелков на постоялых дворах. В начале игры и мельник, и кузнец разрешают Индржиху есть в своих домах, если вы останетесь у кого-то из них по квесту, так что недостатка еды не будет.