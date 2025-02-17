Лучшие серверы Minecraft: ролевые, на выживание, мини-игры

Игра на тематических серверах в Minecraft — настоящее приключение, потому что на каждом свои правила, механики, уникальные фишки и миры. Портал PC Gamer поделился списком лучших серверов на разные вкусы, от ролевых миров в Minecraft до тех, где много мини-игр.

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Лучшие серверы

Minecraft Middle-earth

IP-адрес: build.mcmiddleearth.com

Режимы игры: организованное строительство и PVP

Микротранзакции: нет

Команда Minecraft Middle-earth кропотливо воссоздала мир «Властелина колец» — так, что от результата захватывает дух. Каждый регион, памятник архитектуры и знакомое место создавались так, чтобы как можно больше походить на фильмы. На прогулку по Ширу не жаль потратить несколько часов, ну а те, кто хотят чего-то более динамичного, могут заняться PvP.

Wynncraft

IP-адрес: play.wynncraft.com

Режимы игры: MMORPG

Микротранзакции: да

Wynncraft позиционируется как MMORPG в мире Minecraft, и этот громкий слоган не так далек от реальности. На сервере есть классы, профессии, квесты, подземелья и рейды: тонны контента, который можно изучать с друзьями или в одиночку. Объем работы, проделанной над сервером, поражает, от качества карты до инфраструктуры. Любителям ролевого отыгрыша стоит обратить внимание.

Лучшие skyblock-серверы

Skyblock Official

IP-адрес: skyblock.net

Режимы игры: несколько вариантов skyblock

Микротранзакции: да

Прародитель мода Skyblock и, по совместительству, официальный «дом» этого режима. На нем нет ничего лишнего, зато есть много маленьких фишек и приятных мелочей: например, тематические стартовые острова и разные режимы skyblock, от выживания до PvP.

Performium

IP-адрес: mc.performium.net

Режимы игры: тонны вариантов skyblock

Микротранзакции: да

Performium (в прошлом Skblock Network) предлагает разные варианты режима skyblock на любой вкус. Хотите хардкор? Начинайте на острове размером в один блок. Хотите кооператив? Можно начать выживание с другом. Performium позволяет обмениваться товарами с другими игроками или просто хвастаться своим детищем. Другими словами, это золотой стандарт для всех, кто любит данный мод.

Лучшие серверы с модами

WesterosCraft

IP-адрес: mc.westeroscraft.com

Режимы игры: виртуальный туризм и организованное строительство

Микротранзакции: нет

После скандального финала сериальной адаптации «Игры престолов» мир Джорджа Р.Р. Мартина словно исчез из поп-культуры, но в Minecraft он продолжает жить. WesterosCraft не готов на все сто, но его создатели оценивают завершенность мира на 72% (по данным на конец 2022). Сервер предлагает всем желающим исследовать виртуальную реконструкцию Вестероса — никаких других развлечений здесь нет.

Potter World MC

IP-адрес: play.potterworldmc.com

Режимы игры: ролевой, мини-игры, персональное строительство

Микротранзакции: да

При первом входе на Potter World игрок сразу же увидит самого Гарри Поттера, борющегося с дементором на фоне Хогвартса. Как и Minecraft Middle-earth, Potter World делает ставку на аутентичность. Здания выглядят точно такими, какими их рисовало воображение при чтении книг, включая внутренние интерьеры. Игроки могут научиться зельеварению, сражаться в дуэлях с другими волшебниками или играть в квиддич.

Лучшие серверы с мини-играми

Hypixel

IP-адрес: mc.hypixel.net

Режимы игры: много

Микротранзакции: да

Hypixel — сервер, полный мини-игр. Причем среди них есть как те, которых вполне можно ожидать от качественного сервера, так и неожиданные находки. Например, в VampireZ игроку-человеку нужно скрываться от охотников-вампиров, а Turbo Kart Racing — на удивление приятная гоночная аркада. К тому же, ассортимент режимов на Hypixel регулярно обновляется.

ManaCube

IP-адрес: play.manacube.com

Режимы игры: выживание, ивенты, PVP, паркур

Микротранзакции: да

ManaCube — отличный сервер для тех, кому нравится разнообразие и большой выбор режимов. У него довольно крупное сообщество и широкий ассортимент косметических предметов, который оценят любители коллекционировать редкую мебель, картины и ауры.