В «Мире кораблей» стартует событие «Троецарствие»

Разработчики морского экшена «Мир кораблей» представили обновление версии 25.2. Вместе с его выходом в игре стартует событие «Троецарствие» в азиатском стиле. В его рамках геймерами предстоит выбрать одну из сторон конфликта — царство У под предводительством Сунь Цюаня или царство Вэй под командованием Цао Цао.

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Пользователи будут принимать участие в сражениях, выполнять боевые задачи, зарабатывать очки личного, прогресса и получать за это награды.

Видео доступно в VK-группе «Мир кораблей». Права на видео принадлежат Lesta Games.

Ко всему прочему, к тематическим прошлогодним кораблям добавятся ещё Xian Deng и Dou Jian, а также элитный командир Zhang Liao с особой озвучкой. В игру вернутся и уже знакомые командиры в лице Cao Cao, Sun Quan и Liu Bei.

Больше подробностей можно узнать на официальном сайте «Мира кораблей».