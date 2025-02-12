Intel раскритиковала AMD и Nvidia за уязвимости

Intel опубликовала свой новый отчет о безопасности продуктов, в котором резко раскритиковала конкурентов — AMD и Nvidia. По данным компании, AMD имеет более чем в четыре раза больше уязвимостей в прошивке, а у Nvidia 80% проблем связаны с серьезными угрозами безопасности.

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В отчете говорится, что Intel выявила 96% уязвимостей в своих продуктах самостоятельно, а все обнаруженные аппаратные проблемы были решены. В отличие от этого, AMD обнаружила только 57% уязвимостей на своих платформах, а 78 проблем до сих пор значатся как «без запланированного исправления».

Что касается видеокарт, Intel заявляет, что у нее зарегистрировано всего 10 уязвимостей, из которых лишь одна представляет серьезную угрозу. В то же время у Nvidia 18 уязвимостей, и все они отнесены к категории высокой опасности.

Intel подчеркивает, что безопасность является приоритетом при разработке ее процессоров и видеокарт. Однако не стоит забывать, что в октябре 2024 года Китай сам обвинил Intel в наличии крупных уязвимостей, поэтому заявления компании стоит воспринимать с долей скепсиса.