Авторы новых «Героев» показали замену фракции Инферно

Студия Unfrozen продолжает знакомить геймеров с фракциями грядущей стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era. На этот раз разработчики рассказали , кто займет место главных «злодеев» игры.

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Ранее плохими парнями во франшизе считались демоны из Инферно. Однако сюжет Olden Era разворачивается задолго до их появления в мире игры, так что студии пришлось выкручиваться и искать новых плохишей. И ими стала раса разумных насекомых под общим названием Рой. Вот как выглядит их столица:

Армии Роя получают бонусы, если состоят исключительно из насекомых, а отдельные бойцы становятся сильнее, если им противостоят высокоуровневые враги. Кроме того, многие юниты фракции способны пожирать трупы и лечиться благодаря этому.

Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе Steam во втором квартале и пробудет в таком состоянии около года.