12-летний киберспортсмен бросил школу ради Fortnite

Молодой японский фанат Fortnite, известный под ником Tarou, решил отказаться от обучения в школе ради киберспортивной карьеры и своего YouTube-канала. Об этом сообщает портал Automaton.

© Газета.Ru

Tarou начал играть в 10 лет и успел добиться впечатляющих успехов, включая первое место в азиатской лиге и 23-е место в мировом рейтинге. Также он является членом киберспортивной команды EDGE. Эти достижения побудили его отказаться от поступления в среднюю школу и сосредоточиться исключительно на своей игровой карьере.

О решении отказаться от образования в пользу карьеры бывший школьник рассказал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). Мнения комментаторов разделились: многие считают, что Fortnite не может обеспечить стабильное будущее, и настаивают на важности общего образования.

Юноша подчеркнул, что для достижения высот в киберспорте требуется гораздо больше времени, чем может предложить традиционная школьная система. По его словам, тренировки параллельно с обучением ограничили бы его до 4 часов в день, в то время как для профессионального роста необходимо минимум 7 часов. Несмотря на это, Tarou планирует продолжить обучение в частном порядке.

Ранее была раскрыта дата выхода недорогой и мощной видеокарты GeForce RTX 5070 Ti.