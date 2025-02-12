Civilization 7 стала разочарованием для пользователей

11 февраля состоялся релиз долгожданной Civilization VII.

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Новая часть знаменитой 4X-стратегии доступна на ПК, Mac, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Официального релиза в России нет, но игра получила русский перевод.

Профессиональные критики приняли новинку тепло: на Metacritic у Civilization VII 81 балл, на OpenCritic — 82. Однако игроки оказались куда более скептичны. В Steam стратегия получила всего 52% положительных отзывов при 12 000 рецензий.

Среди главных претензий — сырость игры, баги и недостаток нововведений. Разработчики уже заявили, что учтут замечания и выпустят исправления.

Отметим, что Civilization VII попала на торренты в кратчайшие сроки после релиза и уже активно распространяется пиратами по сети.